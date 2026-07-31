AKP'li Köksal'ın WhatsApp hesabından dikkat çeken paylaşımlar: Torpil talepleri bir bir ortalığa döküldü

CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildikten sonra partisinden istifa ederek AKP saflarına katılan Burcu Köksal'ın; kadro ricalarını, torpil taleplerini ve belediye içindeki çekişmeleri WhatsApp durumunda paylaşması dikkat çekti.

"BAŞKANIM BENİM OĞLUMU UYGUN BİR YERE ALACAĞINIZDAN EMİNİM"

AKP'li Köksal'ın WhatsApp durumunda paylaşılan ve "Başkanım, benim oğlumu uygun bir yere alacağınızdan eminim." ifadeleriyle başlayan mesajda şunlar yer aldı:

"Belediyeye küfür edenlere oğlum karşılık veriyor; suçlu olan yine oğlum oluyor başkanım. Yanımda Murat Müdür, 'Duymayacaksın' dedi. Oğlum, 'Ha size ha bana yapılmıştır, ben iade ederim, ben geniş değilim' dedi. Kur'an'a el basarım."

Bir başka mesajda ise "Oğlum, 'Pazartesi istifa edeceğim' diyor; vereceğiniz her karara saygı duyarım. Gerektiği şekilde ilgileneceğinizden eminim. Sergici Orhan" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

BELEDİYE İÇİ MESELELER BİR BİR ORTAYA DÖKÜLDÜ

Kadro ricalarının yanı sıra paylaşılan mesajlarla belediye içindeki çekişmeler de "Biz dün de bugün de Burcu Köksal'cıyız" ve "Burcu Köksal az kaldı gidecek diyen..." ifadeleriyle gözler önüne serildi.

Tartışma yaratan paylaşımların kim tarafından, kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı bilinmezken paylaşımlardan birinde "Bu mesajı atan Ahmet Türk, YÜNTAŞ'ta Başkan Yardımcısı" notunun bulunması dikkat çekti.