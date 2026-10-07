Kozinoğlu soruşturmasında ifadelere yansıdı: Osman Sınav tehdit edildi

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen Osman Aksu'nun ifadesi de dosyada yer aldı. Aksu ifadesinde Kurtlar Vadisi'nin senaristi Osman Sınav ve Enver Altaylı ile ilgili verdiği bilgiler dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre; Osman Sınav ile 2004 yazında yaptığı buluşmayı anlatan Aksu "Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini, dizinin konseptini değiştirmesinin ya da diziden ayrılmasının istendiğini söyledi" dedi.

Osman Sınav, Kurtlar Vadisi dizisinin 55. bölümünde, yani 1. sezonun sonunda 2004 yılında projeden ayrılmıştı.

OLAYI ANLATTI

Aksu'nun ifadesine göre, 2004 yılının yaz ayında eski Ülkücü arkadaşı Tahsin Sefa ile bir aradayken yanlarına gelen bir kişi, Osman Sınav'ın geldiğini söyledi ve böylece Sınav ile tanıştırıldı. Tanışma sırasında Aksu, daha önce Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'nin gibi birçok yapımın senaryo çalışmalarında yer alan Ömer Lütfi Mete'nin kendisinden Osman Sınav'a övgüyle bahsettiğini hatırlattı.

ENVER ALTAYLI TEHDİT ETTİ

Sohbet esnasında Osman Sınav'ın oldukça moralsiz olduğunu fark eden Aksu, bu durumun sebebini sorulduğunda verilen cevabı anlattı. Aktarımına göre Sınav, soruya "Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini" söyleyerek yanıt verdi.

Kendisinden dizinin formatını değiştirmesinin istendiğini ya da projeden ayrılmasının dayatıldığını ifade eden Sınav'a, diziden ayrılması yönünde tavsiyede bulunulduğu kaydedildi. Olayın ardından Tahsin Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayarak "Osman abiye sahip çıkalım" dediği, Aksu'nun ifadeleri arasında yer aldı.