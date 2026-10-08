Kozalak kavgası kanla bitti: Muhtar kurtarılamadı

Olay, saat 20.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çatak Mahallesi eski muhtarı İ.K.'nin tarlasında bulunan kestane ağacındaki kozalakların akrabası N.A.'nın tarlasına düşmesi sonucu ikili arasında tartışma çıktı.

OLAY KESTANE KOZALAKLARI YÜZÜNDEN ÇIKTI

Çatak Mahallesi eski muhtarı İ.K.'nin tarlasında bulunan kestane ağacındaki kozalakların akrabası N.A.'nın tarlasına düşmesi sonucu ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre İ.K., N.A.'ya tabanca çekti. Silahı gören N.A., olay yerinden ayrılıp evine gitti.

TÜFEKLE SIRTINDAN VURULDU

Bir süre sonra kestane tarlasına geri dönen N.A., yanında getirdiği tüfekle ateş ederek kuzeni İ.K.'yi sırtından vurdu. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen N.A.'nın oğlu, yaralı eski muhtarı araçla yola çıkararak, ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan eski muhtar İsmail Kılıç hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KAÇTI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli N.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

DHA