Muhtar sahipsiz eşeğin saldırısına uğradı! 5 yerinden ısırdı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sahipsiz bir eşeğin saldırısına uğrayan Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk yaralandı. Bacağının beş yerinden ısırılan Türk’e hastanede dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında kırsal Akçapınar Mahallesi’nde yaşandı. Türk’e, üreticilerin kurutmak için serdiği üzümlere bir eşeğin zarar verdiği bildirildi.

Bunun üzerine meraya giden Türk, sahipsiz eşeği bölgeden uzaklaştırmak istedi. Ancak eşek, muhtara saldırarak bacağının beş farklı yerinden ısırdı.

YARALI HALDE YAKALADI

Türk, yaralanmasına rağmen eşeği yakaladı. Hayvanı elektrikli bisikletinin arkasına bağlayarak çiftliğine götürdü. Bir süre sonra rahatsızlanan Türk, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede yaralarına beş dikiş atılan Türk’e kuduz aşısı da uygulandı. Tedavisinin ardından taburcu edilen muhtarın görevine döndüğü belirtildi.

Türk’ün oğlu Hüseyin Türk, eşeğin çiftlikte tutulduğunu söyledi. Çiftçi Malları Koruma ekiplerine haber verdiklerini belirten Türk, hayvanın ekipler tarafından teslim alınacağını kaydetti. (DHA)