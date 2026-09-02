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Halk TV Türkiye Korsan taksi kavgasında kan döküldü: 2 taksiciyi bıçaklayıp kaçtılar

Korsan taksi kavgasında kan döküldü: 2 taksiciyi bıçaklayıp kaçtılar

İstanbul Sultanbeyli'de korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. ile 2 taksi şoförü arasında çıkan kavga kanlı bitti. Baran G.'nin yakınlarının da dahil olduğu arbedede 2 taksici bıçaklanarak yaralandı.

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki otogarda korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. ile 2 taksi şoförü arasında kavga çıktı.

Baran G.'nin kardeşlerinin de müdahil olduğu kavgada taksiciler Tuncay V. ile Faruk K. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OTOGARDAKİ KORSAN TAKSİ KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Olay, saat 12.30 sıralarında Adil Mahallesi'nde bulunan otogarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. (25) ile taksi şoförleri Tuncay V. ve Faruk K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TEK KALINCA KARDEŞLERİYLE GERİ GELDİ

Tartışmanın ardından Baran G.'nin haber vermesi üzerine kardeşleri Seyit G. (26) ve H.G. (17) otomobille otogara geldi. Taraflar arasında yeniden alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Korsan taksi kavgasında kan döküldü: 2 taksiciyi bıçaklayıp kaçtılar - Resim : 1

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2 TAKSİ ŞOFÖRÜ BIÇAKLANDI

Kavgada Tuncay V. karnından, Faruk K. ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Baran G. ve iki kardeşi olay yerinden otomobille kaçarken yaşanan dehşet anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı şoförler hastaneye kaldırıldı. Taksicilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Korsan taksi kavgasında kan döküldü: 2 taksiciyi bıçaklayıp kaçtılar - Resim : 3

KAÇAN KARDEŞLER YAKALANDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin hızlı takibi sonucu Baran G. ile kardeşleri Seyit G. ve H.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kavgada kullanılan bıçak bulunamadı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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