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Halk TV Türkiye Kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi: Gazeteci yaşamını yitirdi

Kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi: Gazeteci yaşamını yitirdi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe’nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan 47 yaşındaki Yumrutepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi: Gazeteci yaşamını yitirdi
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe (47), kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Çelikhan ilçesinde meydana geldi. Harun Yumrutepe’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi: Gazeteci yaşamını yitirdi - Resim : 1

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ARAÇTA SIKIŞTI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Yumrutepe, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yumrutepe, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yumrutepe hayatını kaybetti.

Kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi: Gazeteci yaşamını yitirdi - Resim : 3

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CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Harun Yumrutepe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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