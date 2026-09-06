Kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi: Gazeteci yaşamını yitirdi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe (47), kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Çelikhan ilçesinde meydana geldi. Harun Yumrutepe’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi.

ARAÇTA SIKIŞTI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Yumrutepe, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yumrutepe, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yumrutepe hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Harun Yumrutepe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)