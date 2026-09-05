Evleri adeta uyuşturucu üretim merkezine çevirmişler! Kurdukları sistem ortaya çıktı

Edirne’de polis ekiplerinin iki eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan sistemler ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu imal ettikleri belirlenen İ.K. ve E.Ü. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, farklı adreslerde bulunan iki evde özel sistemler kurularak uyuşturucu üretildiği ve piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE ÜRETİM DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalarda 1,99 kilogram skunk, 79,43 gram Hint keneviri tohumu, 28,31 gram toz esrar ve 9,87 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 94 sentetik ecza hapı ile saksılarda yetiştirilme aşamasında 9 Hint keneviri bitkisi bulundu.

Evlerde uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 3 hassas terazi, çok sayıda ışıklandırma ve havalandırma sistemi, alüminyum havalandırma boruları, zaman ayarlı termometre ile bitki yetiştiriciliğinde kullanılan zirai ilaç ve gübreler de ele geçirildi.

PARA VE EKİPMANLARA DA EL KONULDU

Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 260 lira ve 150 euro da bulundu. Operasyon kapsamında İ.K. ile E.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)