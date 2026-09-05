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Tartışma kavgaya dönüştü ortağını baltayla öldürdü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hurdacılık yapan iki ortak arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı.

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Tartışma kavgaya dönüştü ortağını baltayla öldürdü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hurdacılık yapan Emre G. (31), tartıştığı ortağı Berkan Onur’u (30) başına baltayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tartışma kavgaya dönüştü ortağını baltayla öldürdü - Resim : 1

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hurda deposu işleten Emre G. ile ortağı Berkan Onur arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Emre G.’nin iddiaya göre baltayla Berkan Onur’un başına vurduğu belirtildi. Ağır yaralanan Onur, olay yerinde hayatını kaybetti.

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CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Berkan Onur’un cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Emre G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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