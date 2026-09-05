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Halk TV Türkiye 2 gündür aranıyordu: Tünelde baygın bulundu

2 gündür aranıyordu: Tünelde baygın bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan A.A. (28), jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu Titus Tüneli’nde kayalıkların arasında baygın halde bulundu.

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2 gündür aranıyordu: Tünelde baygın bulundu
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan A.A. (28), jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu Titus Tüneli içerisinde baygın halde bulundu. A.A.’nın aracını Kapısuyu Mahallesi’nde bulunan bir restoranın önüne park etmesinin ardından kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

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TÜNELDE BAYGIN BULUNDU

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda A.A., akşam saatlerinde Titus Tüneli içerisinde arasında baygın halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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A.A.’nın kayınbiraderi Hasan Emre Yılmaz, “Dün akşam saatlerinde kayınbiraderime ulaşamadık. Aramalarımıza rağmen telefonlara cevap vermedi. Bunun üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunduk. Jandarma ekiplerimiz, kayıp yakınımızı kayalıkların arasında baygın halde buldu. Durumu iyi, şu anda hastanede tedavi altında. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Kayıp
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