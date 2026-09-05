Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Mücahit Mutlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Mutlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Mücahit Mutlu, yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyü Kabaçayır mevkisinde meydana geldi. Mücahit Mutlu’nun kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

2 gündür aranıyordu: Tünelde baygın bulundu2 gündür aranıyordu: Tünelde baygın bulundu

EKİPLER MUTLU'YU TRAKTÖRÜN ALTINDAN ÇIKARDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Mutlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mutlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, Mücahit Mutlu’nun hayatını kaybettiği kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Düzce Kaza Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro