Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Mücahit Mutlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Mutlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Mücahit Mutlu, yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyü Kabaçayır mevkisinde meydana geldi. Mücahit Mutlu’nun kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
EKİPLER MUTLU'YU TRAKTÖRÜN ALTINDAN ÇIKARDI
Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Mutlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mutlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Jandarma ekipleri, Mücahit Mutlu’nun hayatını kaybettiği kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)