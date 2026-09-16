Kolombiya'da uçağı düşen Türk iş adamı gönüllü pilot olmuş! Mucize kurtuluş için nefesler tutuldu

Türk iş insanı Mehmet Çankaya’nın kullandığı uçak, dört sağlık çalışanıyla birlikte Kolombiya’da kayboldu. Kurtarma ekipleri dağlık bölgedeki enkaza üç gün sonra ulaşabildi. Uçaktaki beş kişinin durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Herhangi bir ceset bulunamadı. Mucize kurtuluş için nefesler tutuldu. Çankaya'nın Kolombiya'da sağlık hizmeti alamayan köylülere, yardım için gönüllü pilotluk yaptığı öğrenildi.

Kolombiya’da 13 Eylül’de kaybolan HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın enkazı bulundu. Uçağı, 43 yaşındaki Türk iş insanı ve pilot Mehmet Çankaya kullanıyordu. Çankaya’nın yanında, Condoto ve çevresinde sağlık hizmeti veren dört Kolombiyalı kadın bulunuyordu: Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán ve Yuliza Figueredo.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre Çankaya, o sabah Bogotá yakınlarındaki Guaymaral Havalimanı’ndan Condoto’ya uçtu. Saat 07.20 sıralarında eşine sorunsuz indiğini bildirdi. Sağlık ekibini aldıktan sonra Mandinga Havalimanı’ndan Bogotá’ya dönüş için havalandı. Uçakla son telsiz teması yerel saatle 09.23’te kuruldu. Ardından acil durum vericisi sinyal gönderdi.

İLK İZLER SABAH GÖRÜLDÜ

Hürriyet’in haberine göre Kolombiya Hava Kuvvetleri’ne ait UH-60 Black Hawk helikopteri, 14 Eylül saat 07.30 sıralarında Tatamá Ulusal Doğa Parkı yakınlarında uçağa ait olabileceği düşünülen izlere rastladı. Oscordó köyü çevresindeki ilk görüntülerde görülen parçaların kayıp uçağa ait olduğu başlangıçta doğrulanamadı. Uçağın yeri daha sonra kesinleşti.

Enkaz, Risaralda bölgesindeki Pueblo Rico yakınlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikte bulundu. Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekiplerinin tespitlerine göre uçak dağın yamacına çarptı; parçaları geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye kara yoluyla ulaşmak mümkün değildi. Sarp arazi ve kötü hava koşulları, helikopterlerin ekipleri doğrudan enkazın bulunduğu noktaya indirmesini de engelledi. Yakındaki uygun bir alana bırakılan görevliler, kalan yolu yürüyerek geçti ve uçağın kaybolmasından üç gün sonra enkaza ulaştı.

Türkiye’nin Bogotá Büyükelçiliği, arama çalışmaları boyunca Kolombiyalı makamlarla temas kurduğunu bildirdi. Kolombiyalı yetkililer uçaktaki kişilerin durumuna ve enkazdaki incelemelere ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYANLAR İÇİN HAVALANMIŞLAR

Dört yolcu, Condoto ve çevresinde sağlık hizmetine erişmekte güçlük çeken halka ücretsiz hizmet veren bir çalışmada görev almıştı. Ekibin Colmédica ve Clínica El Country ile yürütülen sağlık faaliyetlerine katıldığı aktarıldı.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre Çankaya, pandemi döneminde pilotluk eğitimi aldıktan sonra Kolombiya Sivil Hava Devriyesi’ne gönüllü oldu. Yaklaşık üç yıl önce satın aldığı uçağı, doktorları ve diğer sağlık çalışanlarını ülkenin uzak bölgelerine götürmek için de kullanıyordu. Temmuz 2026’da verdiği bir röportajda yaklaşık 500 saatlik uçuş deneyimi olduğunu söylemişti.

EŞİNDEN ARAMALAR DEVAM ETSİN ÇAĞRISI

Çankaya’nın eşi Adriana Revelo, enkaza ulaşılmadan önce Noticias Caracol En Vivo’ya yaptığı açıklamada ailelerin gelişmeleri birlikte takip ettiğini anlattı. Revelo’nun aktardığına göre Hava Kuvvetleri’ne ait iki helikopter bölgede arama yaptı; hava koşulları nedeniyle uçuşlara zaman zaman ara verildi. Uçaktakilerin durumunu bilmediklerini söyleyen Revelo, yetkililerden çalışmaları sürdürmelerini istedi.

Diş hekimi olan Revelo da bir dönem Kolombiya Sivil Hava Devriyesi’nde gönüllü olarak görev yaptı. Eşinin uçuş sırasında dikkatini dağıtmamak için onu aramadığını anlattı. Çankaya, 13 Eylül sabahı Condoto’ya hareket etmeden önce eşine uçaktan çektiği bir fotoğraf gönderdi. İkili daha sonra Çankaya’nın sahiplenmeyi düşündüğü bir sokak köpeği hakkında yazıştı. Revelo, eşine iyi yolculuklar dilemesinin aralarındaki son iletişim olduğunu söyledi.

Çiftin 18, 9 ve 7 yaşlarında üç kızı var. Revelo’nun açıklamasına göre büyük kızları babasının kaybolduğunu sosyal medyadan öğrendi. Küçük iki kız ise o sırada babalarının seyahatte olduğunu düşünüyordu.

KUŞADASI'NDAN KOLOMBİYA'YA UZANAN KARİYER

İş İnsanı Çankaya, Kuşadası’nda süt ürünleri üreten bir ailede büyüdü. Okul tatillerinde ve hafta sonlarında ailenin yoğurt ve peynirlerini otellere ve dükkânlara dağıttı. Muhasebe okuyup aile işinde çalışmayı planlarken, Meksika’da Mega Travel’ı kuran dayısı Ercan Yılmaz’ın teklifini kabul etti. İspanyolca bilmeden, yanında bir sözlükle Meksika’ya gitti ve şirkette muhasebe ile idari işlerden başlayarak üst yönetime yükseldi.

Çankaya, 2015’te Katya Mendizabal ile Mega Travel’ın Kolombiya faaliyetlerini başlatmak üzere Bogotá’ya yerleşti. Şirket ilk satışını beş ay sonra yaptı; yatırımın kendisini karşılaması yaklaşık iki buçuk yıl sürdü. THY’nin Bogotá uçuşlarına başlaması ve Türk dizilerine yönelik ilgi, şirketin büyümesine katkı sağladı. Çankaya daha sonra Panama, Peru, Venezuela ve ABD’deki faaliyetlerde rol aldı; Dorado Experiences adlı turizm girişiminde de çalıştı.