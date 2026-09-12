KKTC kabinesinde taşlar yerinden oynadı: 2 bakan değişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde iki bakan değişikliği yapıldı.

YENİ ATAMALAR YAPILDI

KKTC’de kabinede yapılan değişiklik kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında görev değişikliğine gidildi. Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı’nın yerine Faiz Sucuoğlu atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığında da değişiklik yapıldı. Bu görevden alınan Olgun Amcaoğlu’nun yerine Hasan Taçoy getirildi.

KARARLAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kabinedeki iki bakanlık için yapılan değişiklik kararlarının Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı öğrenildi.

Atamalara ilişkin kararlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığında yeni isimler görev aldı. (AA)