Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye KKTC kabinesinde taşlar yerinden oynadı: 2 bakan değişti

KKTC kabinesinde taşlar yerinden oynadı: 2 bakan değişti

KKTC kabinesinde iki bakan değişti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Hasan Taçoy atandı. Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
KKTC kabinesinde taşlar yerinden oynadı: 2 bakan değişti
Son Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde iki bakan değişikliği yapıldı.

YENİ ATAMALAR YAPILDI

KKTC’de kabinede yapılan değişiklik kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında görev değişikliğine gidildi. Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı’nın yerine Faiz Sucuoğlu atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığında da değişiklik yapıldı. Bu görevden alınan Olgun Amcaoğlu’nun yerine Hasan Taçoy getirildi.

Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldıGirne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

KKTC kabinesinde taşlar yerinden oynadı: 2 bakan değişti - Resim : 2

KARARLAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kabinedeki iki bakanlık için yapılan değişiklik kararlarının Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı öğrenildi.

Atamalara ilişkin kararlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığında yeni isimler görev aldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
KKTC Bakan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro