Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, kaptan, kaptan yardımcısı, gemi mürettebatı ve şirket çalışanlarından oluşan 9 şüphelinin gözaltı süresini 7 gün daha uzattı. Aynı soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

295 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Soruşturmayı yürüten Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, duruşmada soruşturmanın kapsamına ilişkin bilgi verdi.

Mannaş, şu ana kadar aralarında kazadan sağ kurtulan kişilerin de bulunduğu 295 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında geminin batmasına ilişkin farklı delillerin incelenmeye devam ettiği belirtildi.

Mannaş'ın mahkemede verdiği bilgilere göre, halen kayıp olan yolculardan biri olay sırasında ailesine bir video gönderdi. Söz konusu görüntülerde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Polis, bu görüntünün soruşturma açısından geçerli bir delil niteliğinde olabileceğini değerlendiriyor.

NE OLMUŞTU?

Kaza, Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet'in 30 Ağustos Pazar günü Girne'den hareket etmesinden kısa süre sonra meydana geldi.

Öğle saatlerinde limandan ayrılan yüksek hızlı yolcu gemisi, kısa süre içinde ön bölümünden su almaya başladı. Geminin yeniden Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmasıyla büyük bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazanın ardından yaptığı açıklamada gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, bunlardan 239 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ KAYIP

Geminin enkazı Girne açıklarında, deniz yüzeyinin yaklaşık 554 metre altında bulunuyor.

Kazanın ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 14 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 14 yolcudan ise halen haber alınamıyor.

Kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ederken, soruşturma makamları geminin neden battığının ve kazada sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilmesinin üzerinde duruyor.

Son duruşmayla birlikte gözaltındaki 9 şüphelinin sorgu süresi 7 gün daha uzatılırken, haklarında yakalama kararı verilen 5 kişinin bulunmasına yönelik işlemlerin de sürdüğü belirtildi. (AA)