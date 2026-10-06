Kızının boş yatağında son kazağını kokladı, tek bir şey istedi: Ayrılmak istediği için öldürüldü!

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, ormanlık alanda 4 aydır sevgili olduğu 24 yaşındaki Mustafa B. tarafından ormanlık alanda boğazı kesilerek vahşice katledildi. Kızının ayrılmak istemesi nedeniyle katledildiğini belirten 53 yaşındaki acılı anne Zeynep Alkan , Gökçe’nin son giydiği kazağı koklayarak adalet çağrısında bulundu. Tedavisi süren şüphelinin ifadesinin alınması beklenirken, acılı aile en ağır cezanın verilmesini istedi.

Anne Zeynep Alkan, Gökçe’nin sürekli telefonla aranıp, rahatsız edildiğini belirtti ve "Ben de adalet istiyorum. Kızların canı yanmasın. Benim canım yandı, başka annelerin de canı yanmasın. Söyleyecek kelime bulamıyorum, ağzım düğümleniyor." dedi.

Kardeşinin kimseye zararı olmayan, merhametli ve hayat dolu bir genç kız olduğunu söyleyen Özge Alkan Diğrenci, “Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kardeşimi vahşi bir şekilde katletti” ifadelerini kullandı.

Gökçe Alkan’ın diğer eniştesi Gökhan Akbay da "Bu verilen cezanın o kadar büyük olmasını istiyoruz ki hiç kimse bir kadına bırak öldürmeyi, el bile kaldıramasın istiyoruz. Biz adalet istiyoruz." dedi.

"KIZIM AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN SÜREKLİ RAHATSIZ EDİLİYORDU"

Eşini 5 yıl önce kalp krizinden kaybeden ve 3 kızına hem annelik hem babalık yapan anne Zeynep Alkan, kızının son giydiği kazağa sarılarak yaşadıklarını anlattı. Kızının o gece dışarı çıkmak istemediğini belirten anne, şu ifadeleri kullandı:

“O akşam Gökçe’nin dışarı çıkmaya niyeti yoktu. O çocuk durmadan aradı, rahatsız ettiği için ‘Anne hemen geleceğim. Ayrılıp, arabaları kaza yapmış, onu görüp hemen geleceğim’ dedi. O sebeple çıktı. Gökçe o gece dışarıya çıkmayacaktı. Saat 9'dan sonra benim canım sıkıldı. Kalktım, telefon ettim, açmadı. Açmayınca WhatsApp'tan da yazdım, cevap vermedi. O çocuğu da aradım, o da cevap vermedi. Sonra ablası, eniştesi aradı. ‘Hastaneye çağırıyor anne, grip için gidiyorum’ dedi. Numaradan da ‘Gökçe, sen geliyorsun musun? Ben hastaneye gidiyorum, geçerken alalım’ diye konuştu. Sonra büyük damadım geldi, Evren. ‘Anne Gökçe kavga etmiş kız arkadaşıyla. Önce hastaneye gideceğiz, sonra karakola geçeceğiz’ dedi. Öylelikle öğrendim, hastaneye gidince öğrendim”

"BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN, ADALET İSTİYORUM"

Kızından geriye kalan kıyafetlerle teselli bulmaya çalışan acılı anne Zeynep Alkan, “Benim güzel yavrum gitti. Hepsi onun giydikleri, bu üstündeydi. O gece evden çıkmadan önce giydiği kazak. Güzel kızım benim. Ben de adalet istiyorum. Kızların canı yanmasın. Benim canım yandı, başka annelerin de canı yanmasın. Söyleyecek kelime bulamıyorum, ağzım düğümleniyor. Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum. Adalet, adalet istiyorum. Kimsenin, benim yandığım gibi kimsenin, annelerin canı yanmasın. Çok zor, çok zor” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEKİLDE ARKASINDA DURACAĞIZ KARDEŞİMİZİN"

Gökçe Alkan’ın ablası 32 yaşındaki Özge Alkan Diğrenci de adalete güvendiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bulacağına da eminim. Kardeşimi vahşi bir şekilde katletti” derken; eniştesi Evren Diğrenci (32), “Ben kesinlikle adalete güveniyorum ama kısasa kısas gelmesini istiyorum. Benim kardeşim gitti, bizim ailemizin çok canı yandı. Onların da ailesinin canı yansın. Adalete güveniyoruz. Her şekilde arkasında duracağız kardeşimizin. Her şekilde ne gerekiyorsa elimizden yapmaya çalışacağız”

"HİÇBİR GÖKÇE DAHA ÖLMESİN"

32 yaşındaki diğer enişte Gökhan Akbay ise Adalet Bakanlığına seslenerek, “En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Sadece bu Gökçe için değil, diğer ölen kadınlarımız için de istiyoruz bunu. Çok büyük bir ceza verilmesini, emsal bir ceza verilmesini, bunu herkesin görmesini bundan sonra bir suç işleyecek insanın işlemeye korkmasını istiyoruz. Bu verilen cezanın o kadar büyük olmasını istiyoruz ki hiç kimse bir kadına bırak öldürmeyi, el bile kaldıramasın istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Adalet Bakanlığına da çağrımız budur. En ağır şekilde cezalandırılması, en ağır şekilde cezayı almasını istiyoruz. Biz Gökçe'mizi kaybettik, bu acıyı yaşadık, başka aileler yaşamasın. Hiçbir Gökçe daha ölmesin. En ağır şekilde cezalandırılsın ki herkese ibret olsun. Hiç kimse bir daha bunu yapamasın." dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Ekim saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Otomobille ormana giden Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan’ın boğazını vahşice kesti. Bıçakla kendisine de zarar veren ve boynunda kesik olan saldırgan, yaya olarak mahalleye gidip karşılaştığı kişilere sevgilisinin öldüğünü söyledi ve ilçe merkezine gitmek için yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Gökçe Alkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkan’ın cenazesi toprağa verilirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren şüphelinin iyileşmesinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi. (DHA)