Bursa'da vahşet! 18 yaşındaki Gökçe boğazı kesilerek öldürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre, Gökçe Alkan ile Mustafa B. otomobille geldikleri ormanda tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesiyle 24 yaşındaki katil zanlısı kız arkadaşının boğazını keserek öldürdü.

VATANDAŞLARA İTİRAF ETTİ

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan’ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

KENDİNE DE ZARAR VERMİŞ

Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.’nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

LİSEDEN BU YIL MEZUN OLMUŞ

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sevgilisi Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan’ın (18), Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı’ndan bu yıl mezun olduğu ve iş aradığı öğrenildi. Alkan ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan, bugün ikindi vakti, Uluabatlı Hasan Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (DHA)