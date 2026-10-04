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Halk TV Türkiye Tuz Gölü'nde korkutan görüntü: Sular çekildi, devasa kütleler oluştu

Tuz Gölü'nde korkutan görüntü: Sular çekildi, devasa kütleler oluştu

Tuz Gölü'nde mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle suların çekilmesi sonucu yüzeyde dikkat çeken tuz kütleleri oluştu. Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana yayılan oluşumlar, gölün kuruyan bölümlerinde belirgin şekilde görülüyor.

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Tuz Gölü'nde korkutan görüntü: Sular çekildi, devasa kütleler oluştu

Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Tuz Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla birlikte yüzeydeki tuz tabakası kristalleşmeye başladı. Suların çekildiği bölgelerde farklı şekil ve büyüklüklerde tuz kütleleri meydana geldi.

Tuz Gölü'nde korkutan görüntü: Sular çekildi, devasa kütleler oluştu - Resim : 1

Özellikle havadan yapılan çekimlerde, oluşan kütlelerin geniş bir alana yayıldığı ve yüksekten dahi net şekilde fark edildiği görüldü.

Tuz Gölü'nde korkutan görüntü: Sular çekildi, devasa kütleler oluştu - Resim : 2

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BEYAZ TUZ TABAKALARI OLUŞTU

Tuz Gölü'nü görmek ve oluşan doğal manzarayı yakından incelemek için bölgeye gelen turistler de kuruyan alanlarda yürüyüş yaptı. Ziyaretçiler, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan beyaz tuz tabakalarının oluşturduğu farklı görüntüler arasında gezerek fotoğraf çektirdi.

Tuz Gölü'nde korkutan görüntü: Sular çekildi, devasa kütleler oluştu - Resim : 4

Göl yüzeyindeki değişim, bölgenin mevsimsel koşullara bağlı olarak geçirdiği dönüşümü gözler önüne sererken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. (AA)

Tuz Gölü'nde korkutan görüntü: Sular çekildi, devasa kütleler oluştu - Resim : 5

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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