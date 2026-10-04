Tuz Gölü'nde korkutan görüntü: Sular çekildi, devasa kütleler oluştu

Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Tuz Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla birlikte yüzeydeki tuz tabakası kristalleşmeye başladı. Suların çekildiği bölgelerde farklı şekil ve büyüklüklerde tuz kütleleri meydana geldi.

Özellikle havadan yapılan çekimlerde, oluşan kütlelerin geniş bir alana yayıldığı ve yüksekten dahi net şekilde fark edildiği görüldü.

BEYAZ TUZ TABAKALARI OLUŞTU

Tuz Gölü'nü görmek ve oluşan doğal manzarayı yakından incelemek için bölgeye gelen turistler de kuruyan alanlarda yürüyüş yaptı. Ziyaretçiler, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan beyaz tuz tabakalarının oluşturduğu farklı görüntüler arasında gezerek fotoğraf çektirdi.

Göl yüzeyindeki değişim, bölgenin mevsimsel koşullara bağlı olarak geçirdiği dönüşümü gözler önüne sererken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. (AA)