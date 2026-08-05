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Halk TV Türkiye "Kişisel olarak istiyorum" demişti! Bakan Tekin'den Ruhban Okulu açıklaması

"Kişisel olarak istiyorum" demişti! Bakan Tekin'den Ruhban Okulu açıklaması

Daha önce Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını kişisel olarak istediğini açıklayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'teki soru önergelerini yanıtladı. Tekin, okulun dini eğitim veren bir kurum olmadığını ifade etti.

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"Kişisel olarak istiyorum" demişti! Bakan Tekin'den Ruhban Okulu açıklaması

Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılıp açılmayacağına yönelik uzun yıllardır süren tartışmalar Meclis gündemine taşındı.

Heybeliada Ruhban Okulu’nun faaliyetleri 1971 yılında yükseköğretime ilişkin mevzuat değişiklikleri sonrasında durdurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde okulun yeniden açılması konusunda iktidar nezdinde bazı çalışmalar yapıldığı açıklanmıştı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de iki yıl önce kişisel olarak okulun açılmasını istediğini söylemişti.

Milletvekillerinin okulun açılıp açılmayacağı konusundaki yazılı soru önergelerini cevaplayan Bakan Tekin, ruhban okulunun açılmasına yönelik net bir ifade kullanmadı.

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TEKİN'DEN YANIT

Tekin, Türkiye’de din eğitiminin devletin denetim ve gözetimi altında yapıldığını hatırlattı. Ayrıca Türkiye’deki azınlık okullarının da, başta Lozan Antlaşması olmak üzere uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülükler çerçevesinde hizmet verdiğini kaydetti.

Tekin yanıtında, "Heybeliada Rum Erkek Lisesi adıyla bu okul dini eğitim yapılan bir okul olmayıp, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında özel ortaöğretim kurumu statüsündedir ve öğrencisi bulunmamaktadır" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yusuf Tekin Okul
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