Ruhban Okulu önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti TBMM hesabından yapılan sosyal medya paylaşımında, Lozan Barış Antlaşması’ndan doğan haklar, Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümenik” sıfatı, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması ve Yunanistan’ın Ege’deki faaliyetlerine ilişkin araştırma önergesi verildiği belirtildi.

ÖNERGE AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Parti, Meclis gündemine taşıdığı araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

Partinin TBMM hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu konuların araştırılması talep edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Lozan Barış Antlaşması’ndan doğan kazanılmış haklarımızın aşındırılmaya çalışılması; Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümenik” sıfatını kullanması, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasına yönelik girişimler ve Yunanistan’ın Ege’deki hak iddiaları ile gayri askeri adaları silahlandırmasının araştırılmasına ilişkin önergemizi Meclis gündemine taşıdık. Önerimiz AK Parti ve MHP oylarıyla REDDEDİLDİ! "

EKÜMENİK NE DEMEK?

Ekümenik, kelime anlamı olarak “evrensel” veya “bütün dünyayı kapsayan” demektir. Dinİ alanda ise özellikle Ortodoks Hristiyanlıkta, tüm Ortodoksları ilgilendiren bir makamı ifade etmek için kullanılır.

Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümenik” sıfatını kullanması, patrikhanenin dünya Ortodoksları üzerindeki konumuna ilişkin bir tanımlamadır. Bu sıfatın kullanımı Türkiye’de uzun süredir tartışma konusudur.