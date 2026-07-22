Numan Kurtulmuş Dervişoğlu ile görüştü! "Bazı gerçekler bizden saklanıyor"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kamuoyunda İmralı süreci olarak bilinen gelişmelere dair çıkarılması planlanan çerçeve yasa için siyasi parti liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelen Kurtulmuş'un ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyaretin öncesinde MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile de temaslarda bulunan Kurtulmuş'un, görüşme trafiğine AKP kurmaylarıyla devam edeceği öğrenildi.

DERVİŞOĞLU'NDAN GİZLİ YÜRÜTÜLEN SÜRECE ELEŞTİRİ

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, sürecin şeffaf yürütülmemesine açıkça tepki gösterdi. Ziyaret sırasında somut bir kanun teklifi taslağı veya üzerinde konuşulacak müspet bir belge olup olmadığını sorduğunu belirten Dervişoğlu, hazırlıkların devam ettiği yanıtını aldığını ifade etti. Kararların kapalı kapılar ardında ve uygun olmayan zeminlerde alındığını belirten Dervişoğlu, "Ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriği ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir." dedi.

SİLAH BIRAKMA ÖN ŞART

Sürecin en başından beri terör örgütünün silah bırakmasını ön şart olarak koştuklarını hatırlatan Dervişoğlu, Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında da örgütün silah bıraktığına dair bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekerek, "Görünen ve anlaşılan odur ki; tabii bu bilgileri resmi makamlardan alamıyoruz, bu bilgileri ancak terör örgütünün Kandil'deki yöneticilerinin beyanlarından, İmralı'ya gidip gelen ulakların ifadesinden ancak tespit edebilme imkanımız var." diyerek tepki gösterdi.

Dervişoğlu, olası bir yasal düzenlemenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terör örgütü karşısında diz çökmüş gibi algılatabileceği uyarısında bulunarak, terör örgütünün dayatmalarıyla Meclis'in bu sürece alet edilmesine sonuna kadar karşı duracaklarını ifade etti.

"İKTİDAR ÖNEMLİ KONULARI MECLİS'İN KAPANMA TAKVİMİNE DENK GETİRİYOR"

Sürece dair resmi bir takvim açıklanmamasına rağmen ortada bir aciliyet varmış gibi davranıldığını belirten Dervişoğlu, bu aceleci tavrın terör örgütünün beklentilerinden ve siyasetteki uzantılarının taleplerinden kaynaklandığını belirtti. İktidarın genellikle önemli kanunları Meclis'in kapanma dönemlerine denk getirdiğini hatırlatan Dervişoğlu, "Meclis'in anayasal takvime göre tatile girmesi gerekiyor. Ama Meclis, sizler de takip ettiniz, çok zaman yoklamadan kapatıldı. Bazı işler ertelendi. İktidar da birçok önemli kanunu Meclis'in kapanma takvimine denk getiriyor ve dolayısıyla herkesi zor durumda bırakıyor, farklı farklı tevatürlerin de ortaya çıkmasına vesile oluyor." dedi.

"KEŞKE DEMOKRASİ BOYUTUNDA KALSAYDI"

Dervişoğlu, yeni parti hareketleri ve CHP içerisindeki gelişmelere yönelik sorulara ise diğer siyasi partilerin iç meselelerine müdahil olmak istemediğini belirterek, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri hukuk ve demokrasi yönüyle ele alarak yapıyordum. Şimdi o zaman da bir tehlikeye işaret ettim. Bütün bu olup bitenler bir siyasi partinin iç meselesine indirgenmek isteniyor. Böyle bir tehlike var ve bu tehlikeye dikkatli olmak gerekir diye; ama her türlü uyarıyı yapmış olmamıza rağmen şu anda bütün bu gelişmeler bir siyasi partinin iç meselesi mesabesine indirgendi. Dolayısıyla artık bir siyasi partinin iç meselesidir penceresinden bakıp konuya saygıyla yaklaştığımı ifade edebilirim. Yani şunu diyorum; bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde birtakım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey, zaten kendi içinde sorun barındıran bir iştigal alanıdır." ifadelerini kullandı.