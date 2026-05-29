Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kırıkkale'de feci kaza: Hurdaya dönen otomobillerde 2 ölü

Kırıkkale'de feci kaza: Hurdaya dönen otomobillerde 2 ölü

Kırıkkale'de sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kırıkkale'de feci kaza: Hurdaya dönen otomobillerde 2 ölü

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.

Feci kazada otomobiller hurdaya dönerken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

BAYRAM GÜNÜ FECİ KAZADA 2 ÖLÜ

Feci kaza öğle saatlerinde Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kırıkkale'de feci kaza: Hurdaya dönen otomobillerde 2 ölü - Resim : 2

Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Amasya’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, dede ile torunu hayatını kaybettiAmasya’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, dede ile torunu hayatını kaybetti

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de feci kaza: Hurdaya dönen otomobillerde 2 ölü - Resim : 4

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde meydana gelen ölümlü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kurban Bayramı Trafik Kazası Kırıkkale
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro