Kırıkkale'de feci kaza: Hurdaya dönen otomobillerde 2 ölü
Kırıkkale'de sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.
Feci kazada otomobiller hurdaya dönerken, 2 kişi de hayatını kaybetti.
BAYRAM GÜNÜ FECİ KAZADA 2 ÖLÜ
Feci kaza öğle saatlerinde Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde meydana gelen ölümlü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
