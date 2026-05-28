Amasya’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, dede ile torunu hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasya’daki Yeşilöz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat istikametinden Amasya yönüne gitmekte olan İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapmaya çalışan Salih Çoban idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİL ALEV ALDI

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü İ.Ş.'nin kullandığı otomobil birden alev alarak yanmaya başladı. Araç içinde bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DEDE VE TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü 76 yaşındaki Salih Çoban ile araçta yanında bulunan 17 yaşındaki torunu Damla Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Yanan otomobilden yaralı olarak kurtulan S.Ş. ve G.Ş. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden dede ve torunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)