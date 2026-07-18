Kiracı-ev sahibi krizinde yeni dönem! Yargıtay'dan emsal olacak tahliye kararı

Artan kira bedelleri, tahliye davaları ve tahliye taahhütnameleri nedeniyle son yıllarda Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri haline gelen kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında Yargıtay'dan emsal niteliğinde yeni bir karar çıktı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının daha önce imzaladığı tahliye taahhütnamesine rağmen taraflar arasında sonradan yeni bir kira sözleşmesi yapılması halinde, eski tahliye taahhüdünün artık hukuki sonuç doğurmayacağına karar verdi. Karar, 18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara konu olay, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yeri kiralaması nedeniyle yaşandı. İş yeri sahibi, kiracı şirketin 23 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği ve taşınmazı 28 Eylül 2023'te boşaltacağını taahhüt ettiği belgeye dayanarak icra takibi başlattı. Kiracının itirazı üzerine de tahliye ve itirazın iptali istemiyle dava açıldı.

Kiracı şirket ise savunmasında, kira ilişkisi devam ederken baskı, tehdit ve hileyle hem yeni kira sözleşmesini hem de tahliye taahhütnamesini imzalamaya zorlandığını öne sürerek davanın reddini talep etti.

YEREL MAHKEME TAHLİYEYE KARAR VERDİ

Manavgat 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'nun imzanın kiracıya ait olduğuna ilişkin raporunu dikkate alarak davayı kabul etti. Mahkeme, icra takibine yapılan itirazın iptaline ve kiralananın tahliyesine karar verdi.

Kararın kesin nitelikte olması nedeniyle Adalet Bakanlığı, dosyayı "kanun yararına temyiz" yoluyla Yargıtay'ın önüne taşıdı.

Bakanlığın başvurusunda dikkat çekilen en önemli nokta ise tahliye taahhüdünden sonra taraflar arasında 11 Eylül 2024 başlangıç tarihli noter onaylı yeni bir kira sözleşmesi imzalanmış olmasıydı.

Dosyada ayrıca ev sahibi tarafın da tarafların yeniden anlaştığını ve davanın konusuz kaldığını mahkemeye bildirdiği belirtildi. Buna rağmen yerel mahkemenin, yeni kira sözleşmesinin tahliye taahhüdünü geçersiz hale getirip getirmediğini değerlendirmeden karar vermesinin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

YARGITAY: YENİ SÖZLEŞMEYLE KİRA İLİŞKİSİ YENİLENMİŞ SAYILIR

NTV'deki habere göere dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesindeki düzenlemeye dikkat çekerek geçerli bir tahliye taahhüdü için belgenin yazılı olması, kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından verilmesi, tahliye tarihinin açıkça belirtilmesi ve taşınmaz teslim edildikten makul süre sonra düzenlenmiş olması gerektiğini hatırlattı.

Yüksek Mahkeme, somut olayda ise tahliye taahhüdünün düzenlenmesinden sonra tarafların yeni bir kira sözleşmesi imzalayarak kira ilişkisini yenilediğini, ayrıca davacı tarafın da uzlaşma sağlandığını mahkemeye bildirdiğini belirledi.

Bu nedenle yeni kira sözleşmesiyle birlikte önceki tahliye taahhüdünün hukuki geçerliliğini yitirdiğini değerlendiren Yargıtay, yerel mahkemenin bu hususu dikkate almadan karar vermesini usul ve yasaya aykırı buldu. Daire, Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul ederek yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki bu kararı, elinde geçerli bir tahliye taahhüdü bulunan ev sahibinin, daha sonra aynı kiracıyla yeni bir kira sözleşmesi imzalaması halinde eski taahhüde dayanarak tahliye talep edemeyeceğini ortaya koyuyor.

Başka bir ifadeyle, taraflar arasında yapılan yeni kira sözleşmesi kira ilişkisini yeniden kurduğu için önceki tahliye taahhütnamesi hukuki etkisini kaybediyor. Kararın, son dönemde sayısı hızla artan kiracı-ev sahibi davalarında benzer uyuşmazlıklara emsal oluşturması bekleniyor.