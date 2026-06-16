Konut fiyatları arttı: Kiranın en çok arttığı il belli oldu

Türkiye genelinde barınma ve mülkiyet krizi tırmanmaya devam ederken, piyasadaki fiyat hareketlerine ilişkin yeni istatistikler paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanana göre gayrimenkullerin kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla oluşturulan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 oranında ivme kazanarak 227,1 seviyesine ulaştı.

Yaşanan bu hareketlilikle birlikte mülk bedelleri yıllık bazda nominal (görünür) olarak yüzde 24,5 artış kaydetti. Buna karşılık aynı zaman diliminde enflasyondan arındırılmış reel veriler incelendiğinde, fiyatlarda yüzde 6,1 oranında bir düşüş meydana geldiği saptandı.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE FARKLI FİYAT TRAFİĞİ

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek üç büyük şehrinde mayıs ayı dönemi boyunca birbirinden farklı grafikler izlendi. Paylaşılan teknik detaylara göre megakent İstanbul'da konut bedelleri aylık bazda yüzde 2,1, başkent Ankara'da yüzde 1,5 oranında yukarı yönlü hareket ederken, İzmir'de ise yüzde 0,1'lik sınırlı bir gerileme yaşandı.

Yıllık bazdaki kümülatif artış oranları incelendiğinde ise tablonun vahameti daha net anlaşıldı. Mülk fiyatları yıllık ölçekte İstanbul'da yüzde 25,4, Ankara'da yüzde 27,3 ve İzmir'de yüzde 22,8 oranında tırmanış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ DOĞU ANADOLU'DA GÖRÜLDÜ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması parametrelerine göre yapılan bölgesel analizlerde, mayıs ayında yıllık bazda mülk fiyatlarının en agresif yükseldiği hat Doğu Anadolu oldu. Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerini içine alan coğrafi bölgede yıllık fiyat artışı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti. Buna karşın senelik bazda en düşük fiyat hareketliliği ise yüzde 15,8'lik oranla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan Trakya hattında ölçüldü.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YÜZDE 30,4 YÜKSELDİ

Milyonlarca kiracının kabusu haline gelen fahiş kira sarmalı da Merkez Bankası'nın verileriyle tescillendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) raporuna göre, ilgili endeks mayıs döneminde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 oranında artış sergiledi.

Evini değiştirmek ya da yeni bir mülk kiralamak zorunda kalan tüketicilerin muhatap olduğu bedeller, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,4 gibi çok yüksek bir oranda tırmandı. Söz konusu kiralama bedelleri reel olarak incelendiğinde ise yüzde 1,7'lik sembolik bir azalış gösterdi.

İSTANBUL KİRA ARTIŞINDA İLK SIRADA

Mayıs ayı verilerinde yeni kiracıların omuzlarındaki yükün en fazla ağırlaştığı kent İstanbul oldu. Yeni kiracı kira endeksi aylık bazda İstanbul'da yüzde 3,1, Ankara'da yüzde 1,1 ve İzmir'de yüzde 1 oranında yukarı çıktı.

Yıllık bazdaki kira patlaması ise korkutucu seviyelere ulaştı. Senelik kiralama artışları İstanbul'da yüzde 36,7, Ankara'da yüzde 33,8 ve İzmir'de yüzde 30,2 olarak gerçekleşti. Coğrafi bölgeler baz alınarak yapılan değerlendirmelerde, yeni sözleşmelerde en yüksek yıllık artış oranının yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde olduğu tescillendi. En düşük yıllık kira artışı ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan bölgede tabelaya yansıdı.