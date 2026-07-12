Pes dedirten olay: Kiracının evine çilingirle girdiler! Altın dolu valize el koydular

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Bu süreçte ev sahipleri K.U, G.U ve A.U ile yaşanan anlaşmazlık mesajlaşmalarla başladı. Kiracı M.K. Ev sahiplerinin kendisine gönderdikleri mesajlarda daire için Çilingir yardımıyla gireceklerini bildirdiklerini iddia etti bunun üzerine evde kişisel ve değerli eşyalarının bulunduğunu söyleyerek, bu girişimin hukuka aykırı olacağını ifade ettiğini belirten kiracı M.K. Uyarılarına rağmen ev sahiplerinin çilingir eşliğinde kapıyı açtırarak daireye girdiklerini ve kapının kilidini değiştirdiklerini öne sürdü.