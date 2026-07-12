Pes dedirten olay: Kiracının evine çilingirle girdiler! Altın dolu valize el koydular
İstanbul Maltepe’de taşınma sürecindeki kiracı ile ev sahibi arasında akıl almaz bir olay yaşandı. Kiracının iddiasına göre ev sahipleri çilingirle daireye girip kilidi değiştirdi. Ardından içinde ziynet eşyalarının bulunduğu valize el koydu.
İstanbul’un Maltepe ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan gerilim yargıya taşındı. Taşınma sürecinde olduğunu belirten bir kiracı, ev sahiplerinin Çilingir yardımıyla daireye girerek kapı kilidini değiştirdiğini ve içinde ziynet eşyalarının bulunduğu valize el koyduğunu öne sürdü. Kiracı olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunarak sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep etti.
İddiaya göre, M.K. 2016 yılından bu yana kiracı olarak oturduğu evden ayrılma kararı aldı. Son kira ödemesini yapan ve elektrikle su aboneliklerini henüz kapatmayan kiracı, taşınma işlemleri sürdüğü gerekçesiyle anahtar teslimini de henüz yapmamıştı.
Bu süreçte ev sahipleri K.U, G.U ve A.U ile yaşanan anlaşmazlık mesajlaşmalarla başladı. Kiracı M.K. Ev sahiplerinin kendisine gönderdikleri mesajlarda daire için Çilingir yardımıyla gireceklerini bildirdiklerini iddia etti bunun üzerine evde kişisel ve değerli eşyalarının bulunduğunu söyleyerek, bu girişimin hukuka aykırı olacağını ifade ettiğini belirten kiracı M.K. Uyarılarına rağmen ev sahiplerinin çilingir eşliğinde kapıyı açtırarak daireye girdiklerini ve kapının kilidini değiştirdiklerini öne sürdü.
Kiracının iddiasına göre, ev sahipleri daireye girdikten sonra yatak odasında bulunan, içerisinde ziynet eşyalarının da yer aldığı valizi ve bazı kişisel eşyaları aldı. M.K. Eşyalarına izni dışında el konulduğunu ve daha sonra kendisine tehdit ve Şantaj içerdiğini öne sürdüğü bir mesaj gönderildiğini iddia etti.
Sabah’ta yer alan habere göre, Ev sahiplerinin gönderdiği ve adeta bir suç itirafı niteliği taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Dairede bıraktığınız eşyalar, tutanak karşılığı tarafınıza teslim edilecektir. Teslim sırasında, eşyalarınızda herhangi bir eksiklik bulunmadığını ve daireyle ilgili cezai veya hukuki hak iddianızın kalmadığını yazılı olarak beyan edip imza altına alınmasını rica ederiz."
Yaşananların ardından savcılığa başvuran kiracı, ev sahipleri hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve haklarında kamu davası açılmasını talep etti.