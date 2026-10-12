Kilis'te feci kaza: Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. A.Ç. (60) idaresindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Canbal idaresindeki 79 ACG 382 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Canbal, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA KİLİS-HATAY KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Canbal idaresindeki 79 ACG 382 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Canbal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Canbal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Hafif ticari araç sürücüsü A.Ç., kazanın ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın meydana geliş şekline ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

DHA