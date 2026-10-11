Son dakika | MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, İl Başkanı Mansur Metehan ve bir koruma polisinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
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Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçe ziyaretleri kapsamında seyir halinde olduğu konvoydaki araçla bir kamyonet çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.
MİLLETVEKİLİ, İL BAŞKANI VE KORUMA POLİSİ YARALILAR ARASINDA
Kazada yaralanan 7 kişinin arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, milletvekilinin koruma polisi ve makam şoförünün de bulunduğu öğrenildi.
BÖLGEYE SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Güvenlik güçleri güzergâhta inceleme başlattı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi