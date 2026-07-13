Kılıçdaroğlu'nun planını yine iktidar medyası yazdı: Kendisini desteklemeyen herkesi görevden alacak

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişim hazırlığında olduğu öne sürüldü. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 43 il başkanını görevden alırken, ay sonuna kadar yaklaşık 20 ilde daha değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Haberde, bu süreçle birlikte "parti teşkilatlarındaki kontrolü tamamen eline almayı hedeflediği ve olağan kurultay sürecine yenilenmiş örgüt yapısıyla girmeyi amaçladığı" öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANLARININ PARTİ ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ AZALACAK

Gazetenin aktardığına göre, önümüzdeki birkaç hafta içinde görevden alma ve yeni atamaların tamamlanmasının ardından il başkanları Genel Merkez'e çağrılacak. Toplantının ana gündem maddesini ise olağan kurultay takvimi oluşturacak.

Haberde ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yeni bir örgüt modelini hayata geçirmek istediği belirtildi. Buna göre belediye başkanlarının teşkilatlar üzerindeki etkisinin azaltılması, il ve ilçe örgütlerinin karar alma süreçlerinde daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

43 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı daha önce yaptığı açıklamada, MYK kararıyla 43 il başkanının görevden alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda ilk etapta Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimleri değiştirilirken, 30 Haziran tarihli MYK toplantısında ise Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas ve Tunceli il başkanlarının görevlerine son verilmişti. Ayrıca Ağrı, Niğde ve Osmaniye merkez ilçe yönetimleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçe yönetimi de görevden alındı.

YENİ ATAMALAR

Önceki haftalarda ise Antalya'da Nail Kamacı'nın yerine Hasan Şahin, Kayseri'de Ufuk Ozan Gözbaşı'nın yerine Okan Marzıoğlu, Gaziantep'te Vakkas Acar'ın yerine Hasan Nasır, Adana'da Anıl Tamburoğlu'nun yerine Orhan Bayram, Malatya'da Barış Yıldız'ın yerine Hakan Satılmış, Ankara İl Başkanvekilliği görevine Fahri Yıldırım ve İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü atanmıştı.

Görev değişikliklerinin yanı sıra eski İzmir İl Başkanı Çağdaş Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanları da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.