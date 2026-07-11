Butlancılar kurultay sürecini 16 Eylül'de başlatacak!

Butlan CHP'sinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hem parti içi disiplin hem de yaklaşan kurultay sürecine dair kararlar alındığı ortaya çıktı. Buna göre 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak.

7 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINDI

Toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanlarını görevden aldı. Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla partiye geri dönüşünden bu yana görevden alınan il başkanı sayısı 43’e ulaştı.

Toplantıda ayrıca 14 yeni il başkanının ataması yapıldı. Kılıçdaroğlu kurmayları, CHP lideri Özgür Özel’e destek veren yerel yönetimlere yönelik hamlelerin sürebileceğinin sinyalini verdi:

"Genel merkezin iradesini tanımayan yerler olursa, buralarda da görevden alma işlemleri devam edecektir."

"SAHAYA İNİN" TALİMATI

Kulis bilgilerine göre; Kılıçdaroğlu parti kurmaylarına vakit kaybetmeden sahaya inme talimatı verdi. MYK üyeleri ve milletvekilleri, özellikle yeni atamaların yapıldığı illere giderek hem taze yönetimlere moral desteği sağlayacak hem de sivil toplum kuruluşlarıyla temas kuracak. Temmuz ayı sonunda ise tüm il başkanlarının katılımıyla büyük bir toplantı organize edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, görevden alma süreçlerinde butlana karşı çıkan bazı illere müfettiş görevlendirileceği bildirildi. İncelemeler sonucuna göre sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

KURULTAY İÇİN TARİH VERİLDİ

Kurultay komisyonunun çalışmalarını hızlandırdığını öne süren Kılıçdaroğlu kaynakları, Siyasi Partiler Yasası’nın izin verdiği en kısa sürede kurultayın yapılacağını ancak bu prosedürün en az 4 ay süreceğini ifade etti.

Eylül ayının ilk haftasına kadar teknik hazırlıkların tamamlanması hedeflenirken, kurultay sürecinin resmi başlangıcı niteliğindeki üye listeleri 16 Eylül’de askıya çıkarılacak. (ANKA)