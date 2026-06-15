Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı hamlesine karşılık verecek 2 plan belli oldu

Mutlak butlan kararıyla CHP’ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, iki grup başkanvekilini görevden düşürmesiyle “Salı grupta kim konuşacak?” sorusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta butlancılara karşı kürsüyü koruyan Özgür Özel ekibinin devreye sokacağı iki plan ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GRUP TOPLANTISI HAMLESİNE KARŞILIK VERECEK 2 PLAN BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu yönetiminin, görevden alınan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın yerine seçim yapmak yerine Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılıç veya İnan Akgün Alp gibi isimleri atamayı planladığı iddia edilirken Özel ekibinin karşı planları belli oldu.

İlk plana göre; Meclis grubunun kapalı oturumunda 35 milletvekilinin imzasıyla bu atamalara karşı "güvensizlik dilekçesi" verilecek. Böylece atanan isimlerin düşürülmesi ve yerlerine yeniden seçim yapılması sağlanacak.

Masadaki ikinci planda ise Meclis Grubu'nun kendi disiplin mekanizmasını çalıştırmasını öngörüyor. Bu plana göre, CHP TBMM Grubu Disiplin Kurulu toplanarak Kılıçdaroğlu ekibindeki milletvekillerini "süresiz olarak grup dışına çıkarma" cezasıyla karşı karşıya bırakabilir. Grup dışına çıkarılan vekil hiçbir grup etkinliğine katılamadığı için, teorik olarak Kılıçdaroğlu’na destek veren tüm milletvekillerinin Meclis çalışmalarından menedilmesi hedefleniyor.

Ali Mahir Başarır ihraç kararlarının toplumu, siyaseti, Meclis’i ve tüm kurumları gerdiğini ifade ederek iki grup başkanvekiline darbe yapıldığını belirtirken sevklerin usulsüz bir şekilde yapıldığını söyledi. Disipline sevk edilen 9 ismin olduğunun altını çizen Başarır, "Bunun ardından grup toplantısını toplamayı düşünüyorlar. Utanç verici manzaralarla karşı karşıyayız" dedi.

Öte yandan Özel’in ekibi, partiyi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmek amacıyla topladıkları yaklaşık 1000 delege imzasını çarşamba gününe kadar teslim etmeye hazırlanıyor.