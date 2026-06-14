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Halk TV Türkiye CHP'de kurultay için gözler yarına çevrildi! Toplanan imzalar teslim edilecek

CHP'de kurultay için gözler yarına çevrildi! Toplanan imzalar teslim edilecek

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken gözler yarına çevrildi. Özgür Özel'e yakın isimlerin topladığı yaklaşık bin delegenin imzası yarın genel merkeze teslim edilecek.

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CHP'de kurultay için gözler yarına çevrildi! Toplanan imzalar teslim edilecek
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CHP Lideri Özgür Özel'e yakın isimler, mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultayın toplanması için, yaklaşık bin delegenin imzasını yarın genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor.

Özgür Özel'in çağrısının ardından delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanmış, çok kısa sürede yeterli sayıda imza toplanmıştı.

İMZALAR YARIN GENEL MERKEZE TESLİM EDİLECEK

Yaklaşık bin delegenin imza vermesinin ardından olağanüstü kurultay için harekete geçiliyor. Özgür Özel'e yakın isimler, tüzükte olağanüstü kurultayın toplanması için gerekli olan yaklaşık bin delegenin imzasını yarın genel merkeze teslim edecek.

CHP'de kurultay için gözler yarına çevrildi! Toplanan imzalar teslim edilecek - Resim : 1

Özgür Özel tarafı, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürülebileceğini savunuyor.

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BUTLAN YÖNETİMİNİN OLAĞAN KURULTAY PLANI

Öte yandan butlan yönetimi, olağan kurultay yapmaktan yana bir tavır sergiliyor. Süreci mahalle ve ilçelerden başlatarak yaklaşık 1 yıllık bir takvim planlandığı belirtiliyor.

Butlanla partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafı mahkeme süreci tamamlanmadan olağanüstü kurultayın gerçekleştirilemeyeceğini savunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel CHP Mutlak butlan
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