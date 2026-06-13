7 ilde hayat felç oldu! Sağanak ve dolu vurdu

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, 7 ilde hayatı olumsuz etkiledi. Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Niğde, Sivas, Adana ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak ve dolu yağışı; alt geçitlerde su birikintilerine yol açtı, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu ve tarım arazilerine zarar verdi.

Adana'da sel ve heyelan nedeniyle, Afyonkarahisar'da ise yoğun dolu birikintileri yüzünden kara yolları ulaşıma kapandı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

ANKARA'DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken ulaşımda aksamalar meydana geldi.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı. Kahramankazan ve Bağlum'da da kısa süreli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü.

MOTOKURYE MAHSUR KALDI

Su birikintileri nedeniyle İstanbul Yolu'nda trafik aksadı. Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan bir motokurye, çevredekilerin yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı. Keçiören ilçesinde ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Şemsiyesi olmayan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, mont ve karton parçalarıyla korunmaya çalıştı. Belediye ekipleri ise su tahliye çalışması başlattı.

İSTANBUL'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU: YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Maltepe D-100 kara yolu ile Başakşehir'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Yağışlı havanın kent genelinde, özellikle Anadolu Yakası'nda aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA YOLLAR KAPANDI, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde öğleden sonra hava sıcaklığının aniden düşmesiyle başlayan ve dakikalarca kesintisiz yağan şiddetli dolu, hayatı felç etti. Sokak ve caddeler dolu birikintileriyle beyaza bürünürken araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, traktörler ve iş makineleriyle kapanan yolları açmak için seferber oldu. Dolu yağışı tarım arazileri, sebze fideleri, ekinler ve meyve ağaçlarına büyük zarar verdi. Ağaçlardaki meyve ve yapraklar yerlere döküldü. Bahçesi zarar gören üreticiler, her şeyin çok kısa sürede geliştiğini, aniden bastıran dolunun ne var ne yoksa kırıp geçirdiğini, emeklerinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Yağışın ardından yerel yetkililer ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması başlatacağı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları önümüzdeki saatlerdeki olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

NİĞDE'DE TARLA VE BAHÇELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Niğde merkezine bağlı Dikilitaş köyü ile Dündarlı beldesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle tarla, bahçe ve yollar beyaza bürünürken, bazı noktalarda dolu birikintileri oluştu. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yerel sağanak ve dolu yağışlarının devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

SİVAS'TA 20 DAKİKALIK DOLU SU BASKINLARINA YOL AÇTI

Ulaş ilçesinde yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, evlerin çatılarında ve sokaklarda birikintiler oluşturdu.

İlçeye bağlı Kazanpınar köyünde su baskınları yaşanırken tarım arazileri suyla doldu. Ulaş'ın Küpeli köyünde ise fındık büyüklüğünde yağan dolu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ADANA'DA SEL VE HEYELAN KARA YOLUNU KAPATTI



Feke ve Kozan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanağın ardından yaşanan sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Akkaya yolu Üskiyen Geçidi mevkisinde dağdan koparak yola sürükleyen kaya parçaları ve ağaç dalları nedeniyle Feke-Kozan kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Yolun kapanmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler güvenli alanlara yönlendirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve ilgili kurum ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

KIRKLARELİ’NDE CADDELER GÖLE DÖNDÜ, SICAKLIK 14 DERECEYE DÜŞTÜ

Kırklareli’nde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini beklemek zorunda kaldı.

Polis ekipleri, yağış nedeniyle trafiğin yoğunlaştığı kritik bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar gerilediği kentte, sağanak yağışın gün boyu kesintisiz sürmesi bekleniyor. (DHA), (AA)