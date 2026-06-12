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Meteoroloji paylaştı: Bir yanda eksi 2 diğer yanda 37 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; 2026 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 1,4 derece düşüşle, 15,7 derece olarak ölçüldü. 2026 Mayıs ayı son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

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Meteoroloji paylaştı: Bir yanda eksi 2 diğer yanda 37 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesinin batı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Van, Hakkari illerinde mevsim normalleri civarında, Kale (Demre) ve Bartın'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Meteoroloji paylaştı: Bir yanda eksi 2 diğer yanda 37 derece - Resim : 1

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MAYIS AYI SICAKLIKLARI NORMALİN ALTINDA KALDI

1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığı 17,1 derece olurken, 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklığı da 15,7 derece ile normalin 1,4 derece altında gerçekleşti.

Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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