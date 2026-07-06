Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına sert uyarı: İktidar medyası son planını duyurdu

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlıklarına yönelik atamaların ardından eleştirilerde bulunan belediye başkanlarına sert mesaj verdi. İktidar medyasında yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirterek parti yönetimine ilişkin kararların Genel Merkez tarafından alındığını ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BELEDİYE BAŞKANLARINA SERT UYARI

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre, Adana ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde yapılan il başkanı atamalarının ardından belediye başkanlarının "Fikrimiz alınmadı" yönündeki eleştirileri butlan yönetimindeki Genel Merkez'de rahatsızlık yarattı.

Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilere karşı, belediye başkanlarının görüşünün alınmasının zorunlu olmadığını belirterek, CHP'yi belediye başkanlarının değil genel başkan ve parti kurullarının yönettiğini söylediği öne sürüldü.

Genel Merkez kurmaylarının da bazı belediye başkanlarının parti yönetimine yönelik açıklamalarından rahatsız olduğu aktarıldı. Kurmayların, eleştirinin parti kültürünün bir parçası olduğunu ancak bunun belirli sınırlar içinde yapılması gerektiğini savunarak, parti disiplini ve kurumsal yapının herkes için bağlayıcı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

İKTİDAR MEDYASI SON PLANINI DUYURDU

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca NATO Zirvesi'nin ardından il başkanlıklarına yönelik yeni görevlendirmeleri tamamlamayı planladığı ileri sürüldü.

Şimdiye kadar 36 il başkanını değiştiren Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 20-25 ilde daha değişikliğe gidebileceği, atamaların büyük ölçüde tamamlanmasının ardından ise temmuz sonunda il başkanlarıyla bir araya gelerek yol haritası ve kurultay sürecini değerlendireceği iddia edildi.