Kılıçdaroğlu daha da sertleşecek! Plan 'Evet' demeyen herkesi partiden atmak

CHP'de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönmesinin ardından 52 il başkanını görevden alan butlan yönetimi, örgüt yapılanmasına ilişkin yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre butlancılar, hem söylemini sertleştirecek hem de kalan 29 il örgütünde kapsamlı değişikliklere devam edecek.

KILIÇDAROĞLU DAHA DA SERTLEŞECEK!

Kulislerde, Müslim Sarı'nın CHP lideri Özgür Özel ve ekibi için kullandığı "bölücü", "butlancı" ve "kayyum" ifadelerinin yönetimin temel söylemi haline geleceği konuşulmaya başlandı.

Butlan yönetiminin, Özel ve ekibine yönelik kullandığı dilin daha da sertleşeceği iddia edildi.

İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin ve ekibini "çağrı heyeti" olarak değerlendiren butlan yönetimi, Özel yönetiminin CHP'ye çağrı heyeti talebini "kayyum" talebi olarak değerlendirdi. Butlan sözcüsü Müslim Sarı, "Partinin başına bunu bela eden arkadaşlar butlancıdır. Biz butlancı değiliz. Partiye kayyum atanması için dilekçe verdiler. Bu arkadaşlar kayyumcu ve bölücüdür." dedi.

PLAN 'EVET' DEMEYEN HERKESİ PARTİDEN ATMAK

Mutlak butlan kararının ardından 19 il başkanının ihraç istemiyle disipline sevki ve 52 il başkanının görevden alınmasının ardından butlancıların yeni planı da konuşulmaya başlandı. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'na açık destek veren il başkanı sayısının 10 civarında olduğu ifade edilirken il örgütlerinin tavrını netleştirecek bir çağrı yapılacağı söylendi.

İddialara göre kalan 29 il başkanı ve yönetimiyle ilgili kararlar ay sonuna kadar netleşecek.

Bu süreçte il başkanlarının toplantıya çağrılacağı, toplantıya katılmayanların görevden alınabileceği ifade edildi. Toplantı çağrısı ve sertleşen söylemle Kılıçdaroğlu'nun ileride yapılacak kurultaya kendi belirlediği il başkanlarıyla gitmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

Öte yandan Özel'in yeni parti hazırlıklarını da yakından takip eden butlan yönetiminin, olası bir yeni parti kurulması halinde beklenen ölçüde kopuş yaşanmayacağını tahmin ettiği "dağ fare doğuracak" görüşünün hakim olduğu öne sürüldü. CHP'nin ana muhalefet konumunu koruyacağı savunuldu.