Son dakika | CHP'de butlan yönetimi 8 il başkanını görevden aldı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nun , Genel Merkez'de toplandı.

Toplantının Müslim Sarı saat 17.00’de kameraların karşısına geçti.

Butlan sözcüsü Sarı'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİZ BUTLANCI DEĞİLİZ"

- Sürecin başlangıcından 21 Mayıs'a kadar olan süreç son derece kötü yönetilmiştir. Süreç kendilerini değişimci olarak ifade eden arkadaşların birbirlerini şikayeti ile başlamıştır.

- Soruşturmanın her aşamasında parti yöneten arkadaşlarımız bunu yok saydılar. Sayın Özgür Özel o zaman 'Bu dava süreç odaklıdır, sonuç odaklı değildir' demiştir. Dolayısıyla böyle bir konu önemsenmemiştir.

- Çok açık bir şekilde partinin başına bunu bela eden arkadaşlar butlancıdır. Biz butlancı değiliz.

- Sonuçta arkadaşlar partiye kayyum atanması için dilekçe verdiler. Kim kayyumcu arkadaşlar, biz miyiz?

"BU ARKADAŞLAR BÖLÜCÜDÜR"

- Bizim tutumumuz bu iken arkadaşlar mahkemeye CHP'ye kayyum atanmasını daha uygun görüyorlar. Bu arkadaşlar kayyumcu ve bölücüdür. Partide bu tavır çift başlılık yaratmıştır.

- Çünkü bu arkadaşlarımızın kafasında farklı bir siyasal yolculuk var. Bunun ipuçlarını görüyoruz. Logo açıklamaları yapılıyor.

"AKP'YE HİZMET VERİR"

- Buyurun arkadaşlar kongrelerimiz başlıyor, gelin kongrelere katılın. Siyasal mücadele yapalım. Aynı parti içinde kalarak gelin CHP'nin içinde kalın. CHP'nin dışına çıkmak sadece ve sadece AKP'ye hizmet verir.

BUTLAN YÖNETİMİ 8 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

MYK'mızın ekseninde örgütle ilgili düzenlemeler vardı ve birtakım kararlar alındı. Ben şimdi bu kararları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları; 8 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır.

Edirne (Merkez ilçesiyle beraber)

Isparta (Merkez ilçesiyle beraber)

Kastamonu (Merkez ilçesiyle beraber)

Konya

Tokat (Merkez ilçeyle beraber)

Zonguldak (Merkez ilçeyle beraber)

Yalova (Merkez ilçeyle beraber)

Rize (Merkez ilçeyle beraber)

7 İLE ATAMA YAPTI

Onun dışında 7 il ile de atama yaptık. Bildiğiniz üzere daha önce, görevden aldığımız arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaşlarımız, bu illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün, bugün, aldığımız yerlere, yerler içindeki bazı illere de atama yap, yaptık. Bu atamalarımız da şunlar;

Düzce iline Kenan Akın,

Edirne iline Özlem Becan,

Hakkari iline Nazım Demir,

Isparta iline Ahmet Tunçbilek,

Konya iline Refik Serttaş,

Samsun iline Mehmet Pank,

ve Yalova iline Mesut Tutu atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz.

İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede, o değerlendirmeler ışığında ihraç, kesin tedbirle yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Nejat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.