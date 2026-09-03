Kıbrıs'ta batan geminin enkazından çıkarılan kişinin ismi belli oldu

Kıbrıs'ta yaşanan gemi kazasında kayıp 20 kişinin arama çalışmalarından acı haber geldi. 30 Ağustos pazar günü Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan Filo Jet isimli katamaran gemisinin 550 metre derinlikte bulunan batık enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

KIBRIS'TA BATAN GEMİNİN ENKAZINDAN ÇIKARILAN KİŞİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Kıbrıs Gerçek'in haberine göre, denizaltı kurtarma gemileri TCG Işın ve Alemdar'ın da katıldığı arama çalışmalarında ulaşılan ve kimlik tespiti için hastaneye gönderilen naaşın İsmail Kurt’a ait olduğu belirlendi.

Kurt’un naaşına ulaşılmasıyla birlikte faciada resmi olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 19’a düştü.

Kayıp kişilere ulaşılması için bölgede yürütülen çalışmalar sürüyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, daha önce yaptığı açıklamada, arama çalışmaları sırasında yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğin naaşına ulaşıldığını ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde inceleme yapılacağını duyurmuştu.