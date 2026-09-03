Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kıbrıs'ta batan geminin enkazından çıkarılan kişinin ismi belli oldu

Kıbrıs'ta batan geminin enkazından çıkarılan kişinin ismi belli oldu

Kıbrıs'ta batan Filo Jet isimli geminin arama çalışmalarında 550 metre derinlikte bulunan enkazından çıkarılan kişinin ismi belli oldu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda resmi can kaybı 9’a çıkarken kayıp sayısı 19’a düştü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kıbrıs'ta batan geminin enkazından çıkarılan kişinin ismi belli oldu

Kıbrıs'ta yaşanan gemi kazasında kayıp 20 kişinin arama çalışmalarından acı haber geldi. 30 Ağustos pazar günü Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan Filo Jet isimli katamaran gemisinin 550 metre derinlikte bulunan batık enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

KIBRIS'TA BATAN GEMİNİN ENKAZINDAN ÇIKARILAN KİŞİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Kıbrıs Gerçek'in haberine göre, denizaltı kurtarma gemileri TCG Işın ve Alemdar'ın da katıldığı arama çalışmalarında ulaşılan ve kimlik tespiti için hastaneye gönderilen naaşın İsmail Kurt’a ait olduğu belirlendi.

Kıbrıs'ta batan geminin enkazından çıkarılan kişinin ismi belli oldu - Resim : 1

Kurt’un naaşına ulaşılmasıyla birlikte faciada resmi olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 19’a düştü.

Son Dakika | KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı: YDP hükümetten çekildiSon Dakika | KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı: YDP hükümetten çekildi

Kayıp kişilere ulaşılması için bölgede yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kıbrıs'ta batan geminin enkazından çıkarılan kişinin ismi belli oldu - Resim : 3

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, daha önce yaptığı açıklamada, arama çalışmaları sırasında yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğin naaşına ulaşıldığını ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde inceleme yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kıbrıs Gemi Kaza Mersin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro