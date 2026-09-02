Son Dakika | KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı: YDP hükümetten çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen ölümlü gemi kazasının ardından Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı.

Aynı zamanda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı olan Erhan Arıklı, yaşanan gelişmenin ardından hükümetten çekildiklerini açıkladı.

"YAZILI OLARAK BAŞBAKAN'A BİLDİRECEĞİZ"

YDP Merkez Yürütme Kurulunun bugünkü toplantısında hükümetten çekilme kararı aldıklarını bildiren Arıklı, alınan kararın perşembe günü Başbakan Üstel'e iletileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Parti Meclisimiz bugün itibarıyla hükümetten çekilme kararı aldı ve yarın Sayın Başbakan’a bunu yazılı olarak bildireceğiz."

BAŞBAKAN'A ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Hükümetin normal takvimden daha önce seçime gitmesi gerektiğini belirten Erhan Arıklı, "Hükümetin çok daha önce seçime gitmesi gerektiğini söylüyordum." derken kabine içinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle zaman zaman istifanın eşiğine geldiğini ancak gelen tepkiler nedeniyle bundan vazgeçtiğini ifade etti.

Görevden alınma kararını değerlendiren Arıklı, "Sayın Başbakan şimdi bana bu fırsatı verdi." dedi.