Kepçe kiralayıp sokağı kazdılar! Bolu'da 'resmi hizmet' oyunu cezaevinde bitti

Olay, 23 Eylül gecesi Bolu’nun Gölyüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik açıklarının ve denetimsizliğin ulaştığı boyutu gözler önüne seren hırsızlık, organize bir tiyatro sahnesi gibi işletildi. Kendilerine telekomünikasyon firması çalışanı süsü veren 6 kişi, kurumsal üniformaları giyip sokağa çıktı. Çevredekilerin şüphelenmesini engellemek için yola güvenlik dubaları dizen grup, kiraladıkları iş makinesini de çalıştırarak mahalleyi kazmaya başladı. Sokaktan geçenlerin "resmi altyapı çalışması" sandığı bu gürültülü mesai, aslında planlı bir kamu malı yağmasından başka bir şey değildi.

400 METRELİK KABLOYU GÖZ GÖRE GÖRE SÖKTÜLER

Hiçbir resmi yetkilinin ya da denetim mekanizmasının dikkatini çekmeyen şüpheliler, kiralık kepçeyle yerin altını adeta harabeye çevirdi. Yeraltındaki 400 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1 milyon TL piyasa değerine sahip telefon kablolarını rahat tavırlarla yerinden söken ekip, malzemeleri yükleyip kayıplara karıştı.

RAHATLIKLARI CEZAEVİ KAPISINDA BİTTİ

Metrelerce kablonun yok olması ve iletişimin kesilmesiyle gerçeğin anlaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını ve izleri takip eden polis, kendilerini işçi gibi gösterip kenti soyan 6 şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"İş kıyafetiyle altyapı çalışması" kılıfına sığınarak 1 milyon liralık vurgun yapan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.