Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi CHP'li il başkanları ve belediye başkanları

Mutlak butlan kararının ardından harekete geçen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, 9 milletvekilini ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmediğini açıklayan il başkanları ve belediye başkanları için de ihraç hazırlığı başlatıldı.

Gazeteci Saygı Öztürk Sözcü'deki yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Atanmış genel başkan' olarak niteleyip, genel başkanlığını kabul etmediğini açıklayan il başkanları, belediye başkanları var. Bunların da ihracı konusunda Genel Merkezde çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Atanmış genel başkan' olarak niteleyip, genel başkanlığını kabul etmediğini açıklayan il başkanları, belediye başkanları var. Bunların da ihracı konusunda Genel Merkezde çalışma yürütülüyor. İl başkanlarının Yüksek Disiplin Kuruluna sevkinde de, tüzüğün 63. maddesinin 2'inci fıkrasının uygulanması gerekiyor. O fıkra şöyle:

'İl başkanları, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri ile il ve ilçe belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri Merkez Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır.'

Milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebilmesi Parti Meclisinin karar alması gerekiyor. İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanlarının Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesinde ise Parti Meclisi kararı gerekiyor.

Bunların dışında partisine gönül vermiş, üye olmuş, aidatını ödeyenler, mitinglerine yağmur, kar demeden giden, partinin omurgasını oluşturanlar var. Bazen bunlar da kızıyor, ağızlarından kötü bir söz çıktığı da oluyor. İşte onlar için de disiplin süreci işletiliyor.

Üyelerin parti suçu oluşturan eylemleri İl Disiplin Kuruluna bildiriliyor. İl Disiplin Kurulunun verdiği karar, temyiz amacıyla Parti Yüksek Disiplin Kuruluna gönderiliyor. Süreç böyle işliyor."