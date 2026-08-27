Kedilerin kuyruklarını kesip ölüme terk ettiler! Vahşetin nedeni "lanet olsun" dedirtti

İzmit’te Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşayanlar, bazı kedilerin kuyruklarının olmadığını fark etti. Yaraları inceleyen mahalle sakinleri, kuyrukların kopmuş gibi değil, düzgün şekilde kesilmiş olduğunu öne sürdü.

VAHŞETİN NEDENİ "LANET OLSUN" DEDİRTTİ

Olayın son dönemde birden fazla kez yaşanması mahalle sakinlerinin endişelerini artırırken, kedilerin kuyruklarının büyü amacıyla kesildiği iddia edildi.

"BU HAYVANLARA YAZIK DEĞİL Mİ?"

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; Konuya ilişkin mahalleli “Gözümüz gibi bakıp beslediğimiz kedilerimizin başına bunların gelmesi kabul edilemez. Kuyruklarının kesildiği yer iltihap kapıyor. Bu hayvanlara yazık değil mi? Nasıl bir insan bunu yapar?” diyerek tepki gösterdi.