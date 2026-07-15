Kaza yapınca kendi yerine arkadaşını geçirdi! Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Kayseri'de refüje çıkan cipin sürücüsü O.K., kaza esnasında direksiyonda başka bir kişinin bulunduğunu öne sürdü. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri aracı kendisinin kullandığını ortaya koydu. Gerçeğin anlaşılmasının ardından alkol kontrolünü de reddeden O.K., olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kadirhas Bulvarı'nda meydana geldi. O.K. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

150 BİN TL CEZA YEDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Kazanın ardından O.K.'nin çağırdığı arkadaşı olay yerine gelerek polis ekiplerine aracı kendisinin kullandığını söyledi. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, direksiyonda O.K.'nin bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine alkolmetreyi üflemeyi reddeden O.K. olay yerinden kaçtı.

Polis, O.K.'ye 'alkol testini reddetmek' suçundan 150 bin TL idari para cezası uygularken, ehliyetine 5 yıl süreyle el koydu. Çekiciyle otoparka götürülen cip ise trafikten menedildi. (DHA)