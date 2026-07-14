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Halk TV Türkiye Adana'da korkunç kaza: Beton bariyere çarptı

Adana'da korkunç kaza: Beton bariyere çarptı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu gişelerinde beton bariyere çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Barış Yaşa, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Adana'da korkunç kaza: Beton bariyere çarptı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye yetiştirildi ancak hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişelerinde meydana geldi. Barış Yaşa'nın kullandığı 01 BGF 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Adana'da korkunç kaza: Beton bariyere çarptı - Resim : 1
Olay yerinden görüntüler (AA)

24 YAŞINDAKİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazayı görenler hemen 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Araçtan 24 yaşındaki Barış Yaşa, ağır yaralı olarak çıkarıldı. Genç sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşa, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Barış Yaşa, kazadan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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