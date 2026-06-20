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Kayıp kadın başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu

Başakşehir'de 34 yaşındaki Sultan Ç., boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bir gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan genç kadının nişanlısı Vedat Ç. gözaltına alındı.

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İstanbul Başakşehir'de boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıkan cinayette, hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Sultan Ç. olduğu belirlendi. Nişanlısı Vedat Ç. gözaltına alındı.

BAŞINA TAŞLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Akşam saatlerinde arazide hareketsiz yatan bir kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kayıp kadın başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu - Resim : 1

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemelerde, kadının başına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Kayıp kadın başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu - Resim : 2

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sonucu cesedin 34 yaşındaki Sultan Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NİŞANLISI GÖZALTINDA

Öte yandan Sultan Ç.'den bir gün boyunca haber alamayan yakınlarının polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Yakınlarının şüphelendiği nişanlısı Vedat Ç.'yi polis ekiplerine teslim ettiği, yürütülen çalışma kapsamında şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA-AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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