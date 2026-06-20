Hatay'da kadın cinayeti: Nişanlısını ve babasını öldürdü
Hatay'ın Defne ilçesinde nişanlısı L.A. ve nişanlısının babası Y.A'yı tabancayla başından vurarak öldüren şüpheli Ü.Ç., jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Güneysöğüt Mahallesi'nde yaşanan olayda, şüpheli Ü.Ç., nişanlısı L.A. ve nişanlısının babası Y.A'nın yanına geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, KADINI VE BABASINI VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ç., yanında bulunan tabancayla nişanlısı L.A. ve babası Y.A'yı başından ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.
(AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi