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Halk TV Türkiye Katliam gibi kaza: Uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Bariyerlere çarparak 50 metre sürüklenen otomobildeki Uzman Çavuş Hasan Samur ve eşi Zehra Samur olay yerinde, ağır yaralanan 8 aylık bebekleri Aybars Kaan ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Katliam gibi kaza: Uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'taki aile ziyaretinden dönen Uzman Çavuş Hasan Samur'un direksiyon kontrolünü kaybettiği 35 MSB 45 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

BARİYERLERE ÇARPIP 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı ve kaza yerinde 50 metre boyunca sürüklendi. Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza: Uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti - Resim : 1

ANNE VE BABA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Katliam gibi kaza: Uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti - Resim : 2

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8 AYLIK BEBEK HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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