Katip milyonları zimmetine geçirip bahse yatırmış: İfadesinde "Paraya ihtiyacım yoktu" dedi

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede katip olarak görev yapan Ayşe Selvi, icra dosyaları ile Hazine adına adli emanet hesaplarında bulunan yaklaşık 6,5 milyon lirayı farklı zamanlarda zimmetine geçirdi. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Selvi, bahis oynadığını ve hesabına aktardığı paraları bu amaçla harcadığını söyledi. Ayşe Selvi, durumu eşine anlatarak kendisini yetkili makamlara bildirmesini istedi. Selvi, savunmasında, "Bahis oynuyordum. Aldığım paraları bu amaçla harcadım. Annemin mobil bankacılık hesabına da erişimim vardı ve parayı oraya da ben aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

T24'te yer alan habere göre, Eşinin yaptığı ihbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe Selvi, geçen yıl aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında hakkında "zimmet" suçlamasıyla iddianame hazırlanan Ayşe Selvi, görülen duruşmada hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı. Mahkemede savunma yapan Ayşe Selvi, suçlamaları kabul etti. Zimmetine geçirdiği paraları bahis oynamak için kullandığını belirten Selvi, yaptıklarının er ya da geç ortaya çıkacağını düşündüğünü söyledi. Selvi, bu nedenle yaşananları eşiyle paylaştığını ve mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılayacağını ifade etti.

"PARAYA İHTİYACIM YOKTU"

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanmasına başlanan Ayşe Selvi, savunmasında, "Bahis oynuyordum. Aldığım paraları bu amaçla harcadım. Annemin mobil bankacılık hesabına da erişimim vardı ve parayı oraya da ben aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Eylemlerim 2024 yılının başında başladı. Nasıl olsa bir gün ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım ve üst mercilere bildirmesini istedim. Eşime olayı anlattıktan sonra o da şikayette bulunulması için arkadaşlarına durumu söyledi. Yaşanan olay nedeniyle büyük bir pişmanlık duydum ve bu sebeple yaşamıma son vermeye teşebbüs ettim. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

Sanığın avukatı da müvekkilinin işlediği eylem nedeniyle son derece pişman olduğunu, herhangi bir denetim söz konusu olmadan önce kendisini ihbar ettiğini belirterek; "Müvekkilim yapmış olduğu eylemden dolayı son derece pişmandır. Zaten daha herhangi bir denetim söz konusu değilken kendisini ihbar etmektedir. Liseye giden bir kızı vardır ve o da bu olay nedeniyle son derece mağdurdur. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyada eksik kalan işlemlerin tamamlanabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı. Heyet, sanığın mevcut tutukluluk halinin devam etmesine de hükmetti.