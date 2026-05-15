Kadın hakimin uyuşturucu mesajları ifşa oldu: Açığa alınınca adliyede ortalık karıştı

Çanakkale’de sürdürülen uyuşturucu soruşturması, yaşanan tesadüflerin ardından Çanakkale Adliyesi’ne kadar uzandı.

Eski erkek arkadaşı ile yaşadığı kıskançlık tartışmasının ardından darp edilen ve elmacık kemiği kırılan Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., şiddet gördüğü iddiasıyla eski sevgilisi Burak Doğan hakkında şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada, kadın hakimin kaldığı adliye lojmanına düzenli giriş çıkış yaptığı belirlenen taksici Kadir Demirdelen’in teknik takibe alınmasıyla birlikte dosyanın kapsamı genişledi.

HAKİMDEN “YEŞİL REÇETELİ İLAÇ” SAVUNMASI

Takip ve incelemelerin ardından düzenlenen operasyonda taksici Kadir Demirdelen'in aracında 'uyuşturucu nitelikli madde' barındıran ilaçlar yakalanırken, taksici Demirdelen

ifadesinde hapları adliye lojmanında kalan kadın hakim F.K.T.'ye götürdüğünü öne sürdü.

Hakim F.K.T., alınan savunmasında ilaçların kendi talebi üzerine getirildiğini kabul etse de, söz konusu ilaçların 'yeşil reçeteli' olduğunu ve uyuşturucu olmadığını savundu.

Buna karşın HSK'nın verdiği soruşturma izninin ardından taraflar arasındaki görüşmeler detaylıca incelendi.

“UYUŞTURUCU PARASI YAZ AŞKIM”

Son TV'nin haberine göre, dosyaya yansıyan mesaj içeriklerinde kadın hakim başkan F.K.T. ile Kadir Demirdelen arasında samimi diyalogların yer aldığı öne sürüldü. Yazışmalarda geçen “Uyuşturucu parası yaz aşkım” ifadesinin soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre mesajlaşmalarda şu ifadelerin geçtiği öne sürüldü:

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Aşkımm evdeyim…

Kadir Demirdelen: “Tamam nefesim”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Ses ver ki 🙂 :)”

Kadir Demirdelen: “Uyuşturucu parası yaz aşkım”

Kadir Demirdelen: “Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Yaaaa senin taksi cart curtun var”

Kadir Demirdelen: “Aşkım taksiyle benim IBAN’ımın ne alakası var”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Tamam işine bak 🙂 :)”

(Taksici Kadir Demirdelen)

AÇIĞA ALININCA ADLİYEDE ORTALIK KARIŞTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yürütülen soruşturmanın sağlıklı ve etkin şekilde tamamlanabilmesi amacıyla mahkeme başkanı F.K.T.’nin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Açığa alındığını öğrenen kadın hakim, bu karara çok sert bir tepki göstererek görev yaptığı adliye binasına gitti. Başsavcılık katında koridorlara çıkarak çevredekilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu ve tehditler savurduğu öne sürülen F.K.T., güvenlik görevlileri ve adliye personelinin müdahalesiyle binadan uzaklaştırılabildi.

Hem yaşanan şiddet olayı hem de sonrasında ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili çok yönlü adli ve idari süreç devam ediyor.

TEKİRDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter’in, kadın başkanın ifadesinin alınması amacıyla Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat müzekkeresi yazdığı öğrenildi.

Talimat doğrultusunda başlatılan işlemler kapsamında kadın başkanın ifadesinin Çanakkale

Cumhuriyet Savcısı Yakup Kiler tarafından alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişmenin ise birlikte uyuşturucu kullanım iddiasına ilişkin yürütülen inceleme olduğu öğrenildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Yakup Kiler tarafından kadın hâkimin kendi rızasıyla saç, kıl ve kan örneklerinin alındığı belirtildi. Alınan örneklerin inceleme yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği öğrenildi.