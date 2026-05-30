Kastamonu'da yaylalara lapa lapa kar yağdı
Kastamonu genelinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağışla birlikte, hava sıcaklıklarında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde ise yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kastamonu'da hava sıcaklığının aniden azalmasıyla, yaklaşık 2 bin rakımda bulunan Yaralıgöz Dağı'nın eteklerindeki yaylalarda lapa lapa kar yağışı etkili oldu. İlkbahar mevsimiyle birlikte rengarenk çiçeklerin açtığı Yerağıl Yaylası, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı sonrası meralar ve ormanlık alanlar kartpostallık görüntülere sahne oldu.
TATİLCİLER O ANLARI KAYDETTİ
O sırada tatil yapmak amacıyla yaylada konaklayan vatandaşlardan Erhan Şen, ilkbahar mevsiminde gelen kar yağışının oluşturduğu eşsiz manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi