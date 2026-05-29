Bu yıl bir türlü yaz gelmedi: Mayıs sonunda kar yağdı
Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası’nda mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası yayla beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Ordu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle Çambaşı Yaylası’nda araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı.
Yaylanın yüksek noktalarında etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yoğun sis oluştu. Kar ve sisin oluşturduğu manzara, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ordu’nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. (DHA)
