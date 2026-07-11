Kartalkaya faciasında ölenler için Ankara'ya yürüyüş: Bolu'ya adalet gelmedi, biz onlara gideceğiz

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınları, sorumluların eksiksiz şekilde yargılanması talebiyle Bolu'dan Ankara'ya "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" başlattı.

Yangında annesi Gülçin Akişli'yi, ağabeyi Şenol Akişli'yi ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli'nin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş öncesinde aileler, Bolu Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Yangında sekiz yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Danıştay 1. Dairesi'nin bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini hatırlatarak, aradan geçen sürede haklarında yargılama başlatılmamasını eleştirdi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Gültekin, olayda birinci derecede sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin görevlerine devam ettiğini ifade ederek, soruşturma sürecinin daha fazla gecikmemesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin adalet mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Gültekin, "Sessiz bir vicdan yürüyüşü başlatıyoruz. Geçtiğimiz yerlerde insanların bize destek vermesini istiyoruz" dedi.

"TEK TALEBİMİZ ADALET"

"Tek talebimiz adalet" diyen Oktay Akişli ise 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından intikam ya da ayrıcalık değil, yalnızca adalet istediklerini dile getirdi.

Soruşturmada birinci derece kusurlu olduğu belirlenen kamu görevlileri hakkında yargılamanın hâlâ başlamamış olmasının vicdanları yaraladığını söyleyen Akişli, adaletin ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes için eşit şekilde işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Yürüyüşün yalnızca Bolu ile Ankara arasındaki bir yolculuk olmadığını belirten Akişli, her adımın yaşamını yitiren 78 kişinin anısına atıldığını, bu yürüyüşün vicdana, hukuka ve adalete yapılan bir çağrı niteliği taşıdığını söyledi.

Akişli, yargı sürecinde ilerleme sağlanmadığını savunarak, "Bolu'ya adalet henüz gelmedi. Onlar bize gelmedi, biz onlara gideceğiz" dedi.

Akişli, olayla ilgili yalnızca otel yönetiminin değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile ağabeyinin tatil rezervasyonunu yaptığı ETS Tur yetkililerinin de yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Onların yanına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA CANLAR YANMASIN"

Yürüyüşe destek verenler arasında, 2023 yılında Kırklareli'nde yaşanan "Sisli Vadi" sel faciasında evlatlarını kaybeden aileler de yer aldı. Selde oğlu ve gelinini kaybeden Safiye Yaşa, adalet arayışlarının ortak olduğunu belirterek, "Bizden sonraki nesiller için mücadele ediyoruz. Neden mücadele ediyoruz? Ülkemizde başka anneler ağlamasın, başka canlar yanmasın diye" dedi.

Basın açıklamasının ardından aileler, yangında hayatını kaybeden 78 kişi anısına gökyüzüne balon bıraktı. Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, vatandaşların da desteğiyle Ankara'ya doğru yürüyüşlerine başladı. (AA, ANKA)